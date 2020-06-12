Yahşihan Belediyesi sorunlarla her dakika mücadele ediyor - Son Dakika

Yahşihan Belediyesi sorunlarla her dakika mücadele ediyor
Kırıkkale'nin Yahşihan Belediye tarafından kurulan 'WhatsApp İhbar Hattı ve İrtibat Büroları' ile ilçede vatandaşların sorunlarına anında müdahale ediliyor.
Kırıkkale'nin Yahşihan Belediye tarafından kurulan 'WhatsApp İhbar Hattı ve İrtibat Büroları' ile ilçede vatandaşların sorunlarına anında müdahale ediliyor.
Yahşihan Belediyesinde Yahşi Masa Whatsapp İhbar hattının kurulmasıyla birlikte vatandaşlar belediyeyi ilgilendiren her konuyu doğrudan ulaştırarak anlık problemlerle ilgili geri bildirim alıyor. Yahşihan Belediyesinin kurmuş olduğu 0 505 164 46 40 numaralı WhatsApp ihbar hattı üzerinden şu ana kadar bin 253 kişi ile iletişime geçilirken Yahşihan Belediye Başkanı Osman Türkyılmaz'a yahsimasa@yahsihan.bel.tr üzerinden 60 mailin geldiği, daha sonrasında birim müdürleri nezdinde anında çözüm üretildiği belirtildi. Toplam 5 kişilik ekibin 7 gün 24 saat çalıştığı birimde oluşabilecek tüm sorun ve isteklere anında çözümler üretiliyor. Yahşihan ilçesinde bulunan Yenişehir Mahallesi, Yeşilvadi Toki, ve Seyrantepe Mahallesi Mevkiinde aktif olarak görev yapan irtibat bürolarında vezne işlemleri yapılarak vatandaşların bu hizmetler için ilçe merkezine gitme zorunluluğu ortadan kalkıyor. İlçeye gitmeden belirli hizmet noktalarında hizmet alan vatandaşlar da bu durumdan memnuniyetlerini dile getiriyor. - KIRIKKALE
Haber Yayın Tarihi: 12.06.2020 03:45 Kaynak: İHA
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