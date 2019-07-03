Son Dakika Haberleri: Yahşihan Belediyesi yaz spor okulları açıldı
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Yahşihan Belediyesi yaz spor okulları açıldı

1 saat önce

Yahşihan Belediyesi yaz spor okulları törenle açıldı.

Yahşihan Belediyesi yaz spor okulları açıldı, System.String[]
Yahşihan Belediyesi yaz spor okulları törenle açıldı.
Yahşihan Gençlik Merkezinde düzenlenen törende konuşan Kaymakam Fatih Yılmaz, yaz spor okullarında 200 öğrencinin spor yapacağını söyledi.
Yahşihan Belediye Başkanı Osman Türkyılmaz da geleceğin teminatı olan geçlerin yorucu bir eğitim dönemini geride bıraktığını belirtti.
Belediye olarak onların yaz dönemini spor yaparak değerlendirmeleri için yaz spor okulu organize ettiklerini vurgulayan Türkyılmaz, " Futbol, voleybol, yüzme, tenis, binicilik, jimnastik ve basketbol branşlarında açmış olduğumuz spor okullarımıza 200 öğrenci kayıt yaptırdı. Yaz okulumuzda genç ve tecrübeli bir ekip görev yapacak. Tüm branşlarda çocuklarımız hoş vakit geçirme imkanı bulacak. Öğrencilerimize başarılar dilerim." diye konuştu.
Tören, Kaymakam Yılmaz ve Başkan Türkyılmaz'ın, öğrencilere forma dağıtmasıyla son buldu.
Haber Yayın Tarihi : 03.07.2019 04:37 Kaynak: AA
Osman Türkyılmaz, Fatih Yılmaz, Yahşihan, Güncel
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