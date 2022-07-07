Son dakika haberleri! Başkan müjdeyi verdi: Belediye asgari ücretin üzerinde çalışanlarına zam yaptı - Son Dakika
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Son dakika haberleri! Başkan müjdeyi verdi: Belediye asgari ücretin üzerinde çalışanlarına zam yaptı

07.07.2022 17:35
Son dakika haberleri! Başkan müjdeyi verdi: Belediye asgari ücretin üzerinde çalışanlarına zam yaptı

Son dakika haberlerine göre Yahşihan Belediye Başkanı Osman Türkyılmaz, en düşük işçi maaşının 6 bin lira olarak belirlediklerini söyledi.

Yahşihan Belediye Başkanı Osman Türkyılmaz, en düşük işçi maaşının 6 bin lira olarak belirlediklerini söyledi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın asgari ücrete yüzde 30 oranında zam yapılacağını açıklamasının ardından yaklaşan Kurban Bayramı öncesinde personele yönelik çalışma başlatan Yahşihan Belediye Başkanı Osman Türkyılmaz, en düşük maaşın 6 bin lira olarak belirlediklerini söyledi. MHP Milletvekili Halil Öztürk'ünde katıldığı programda müjdeyi veren Türkyılmaz, 2021 yılında en düşük personel maaşının 3 bin 400 TL olarak belirlendiğini anımsattı.

Türkyılmaz, "Her zaman işçilerimizin yanındayız. Döktüğü alın teri ile ilçemizin gelişmesinde mesai mefhumu gözetmeksizin gece gündüz çalışarak en büyük rolü oynayan değerli mesai arkadaşlarımızın maaşlarını 6 bin lira olarak belirledik. İlçemize ve işçilerimize hayırlı olsun" dedi. - KIRIKKALE

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Kaynak: İHA

Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri! Başkan müjdeyi verdi: Belediye asgari ücretin üzerinde çalışanlarına zam yaptı - Son Dakika

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