Yahşihan Belediyesinde toplu sözleşme sevinci - Son Dakika
Son Dakika Güncel Yahşihan Belediyesinde toplu sözleşme sevinci - Son Dakika

Yahşihan Belediyesinde toplu sözleşme sevinci

6 saat önce

Yahşihan Belediyesi ile Belediye-İş Sendikası arasında toplu iş sözleşmesi imzalandı.

Yahşihan Belediyesinde toplu sözleşme sevinci, System.String[]

Yahşihan Belediyesi ile Belediye-İş Sendikası arasında toplu iş sözleşmesi imzalandı.

Belediye Başkanı Osman Türkyılmaz ile Belediye-İş Sendikası Ankara Şube Başkanı Mustafa Akbaş, belediyede gerçekleştirilen imza töreninde toplu sözleşmeyi imzaladı.

Sözleşmenin içeriğiyle ilgili bilgi veren Türkyılmaz, anlaşma gereği belediye işçilerinin yüzde 14,5 zam alacaklarını ve bu oranın Türkiye'nin en yüksek zam oranı olduğunu söyledi.

İki yıllığına ve 12 çalışanı kapsayan sözleşmeyi imzaladıklarını anlatan Türkyılmaz, şöyle konuştu:

"175 lira olan yevmiyeler 200 lira oldu ve yemek parası da ekledik. Çalışanların üniversiteye giden çocukları varsa her yıl çocuk başı 500 lira, liseye giden çocuklara 250 lira, ilkokul için ise 200 lira vereceğiz. Ramazan bayramında iki yevmiye, kurban bayramında 4 yevmiye vereceğiz. Sosyal haklarını da takip edeceğiz. İzin paralarını da vereceğiz. Bu oran Türkiye genelinde en yüksek rakam. Yüzde 14,5 zam yapıldı. Türkiye'de işçiye en yüksek zam Yahşihan Belediyesi tarafından veriliyor. Mesai arkadaşlarımızdan çok memnunuz, iyi günlerde harcamak nasip olsun. Hayırlı ve uğurlu olsun."

Yahşihan Belediyesi işçi temsilcisi Ali Bekdemir de yapılan sözleşmenin hayırlı olmasını dileğinde bulundu.

Osman Türkyılmaz, Belediye İş, Yahşihan, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.02.2020 10:42 Kaynak: AA
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