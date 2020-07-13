Yahşihan Belediyesinden 'korona virüs' açıklaması - Son Dakika

Yahşihan Belediyesinden 'korona virüs' açıklaması

Yahşihan Belediye Başkanı Osman Türkyılmaz, belediyede bulunan 1 personelde korona virüs tespit edilmesinin ardından temas kuran diğer 7 çalışanın da evlerinde karantinaya alındığını kaydetti.

Yahşihan Belediye Başkanı Osman Türkyılmaz, belediyede bulunan 1 personelde korona virüs tespit edilmesinin ardından temas kuran diğer 7 çalışanın da evlerinde karantinaya alındığını kaydetti.

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Yahşihan Belediyesi Muhasebe Biriminde görevli bir çalışan, Ankara'da katıldığı düğün sonrasında yaptırdığı korona virüs testi pozitif çıktı. Durum üzerine hemen harekete geçen Yahşihan Belediyesi, bulaş riskine karşı personelin yanı sıra temas kurduğu belirlenen 7 çalışanı da belirleyerek evlerinde karantinaya aldı.


"Belediyemiz hemen gerekli duyarlılığı göstermiştir"


Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Yahşihan Belediye Başkanı Osman Türkyılmaz, "Belediyemiz muhasebe biriminde çalışan bir personelimizde korona virüs bulgularına rastlanmıştır. Korona virüs tedbirleri kapsamında her alanda birçok önlem alan belediyemiz, yine bütün önlemleri alarak gerekli duyarlılığı göstermiştir. Muhasebe biriminde çalışan personelimizin virüsü Ankara'da katıldığı bir düğünde kaptığını belirledik. Olası bir korona virüs bulaşma riskini önlemek amacı ile kendisi ile temas kuran 7 personelimiz evlerinde karantinaya alındı. Yahşihan Belediyesi olarak tüm personelimize gerekli önlemlerin alınması konusunda açıklamalar yaparak sosyal ve fiziki mesafeye dikkat etmesi ve maskesiz çalışılmaması gerektiğinin bilgisini veriyoruz. Korona virüs bulgusuna rastlanıp tedaviye alınan personelimize geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Yahşihan Belediyesi olarak kendisini yakinen takip ediyoruz" ifadelerini kullandı. - KIRIKKALE

Koronavirüs, Yahşihan, Ankara, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.07.2020 17:12 Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Yahşihan Belediyesinden 'korona virüs' açıklaması - Son Dakika
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