Son Dakika Haberleri: Yahşihan Belediyesinden "korsan satış mücadelesi"
Son Dakika Güncel Haber

Yahşihan Belediyesinden "korsan satış mücadelesi"

1 saat önce

Yahşihan'ın Yenişehir Mahallesinde, Ankara'dan gelen ekmek firmasının kamyonlarla ekmek transferi yaptığı sırada Yahşihan Belediyesi Zabıta ekibi olaya müdahale ederek, kamyon sürücüsüne sözlü ve yazılı uyarıda bulundu.

Yahşihan Belediyesinden

Yahşihan İlçesi Yenişehir Mahallesi sakinlerinden gelen şikayet üzerine harekete geçen Yahşihan Belediyesi Zabıta ekipleri yaptıkları kontrollerde, Ankara'dan gelen bir ekmek firmasının kamyonlarla ve hijyenik olmayan bir ortamda ekmek transferi yaptığını belirledi. Ekipler tarafından ekmek taşıyan firmanın kamyon sürücüsüne süre verilerek, sözlü ve yazılı uyarılarda bulunuldu.

Yahşihan Belediye Başkanı Osman Türkyılmaz, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada;

"Kamuoyunun Dikkatine;

Belediyemiz Zabıta Müdürlüğünün ilçemizde gerçekleştirmiş olduğu denetimlerde İl dışından ilçemize hijyen koşulları belli olmayan ekmek trasferi yapıldığı tespit edilmiş olup İlgililer hakkında gerekli ceza-i işlem uygulanmıştır.İlçemiz ekmek üreticisi fırıncı esnamız emin olsunlar belediyemiz bu tür yasadışı uygunsuzluklara olanak vermeyecek denetimlerini aralıksız sürdürecektir Yahşihan Belediye Başkanı Osman TÜRKYILMAZ" ifadelerine yer verdi.

Yenişehir, Yahşihan, Ankara, Zabıta, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 21.09.2019 01:51 Kaynak: Bültenler
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Senet davasında Mansur Yavaş hakkında yakalama kararı ve yurt dışına çıkış yasağı talebi reddedildi
Demirtaş ve Yüksekdağ hakkında Kobani soruşturması kapsamında tutuklama kararı Biyonik kulaklık takılan Yusuf ilk olarak 'baba' dedi Çöpten topladığı tahta, sünger ve parkelerden baza yapıp satıyor

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.9.2019 15:38:19. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Yahşihan Belediyesinden "korsan satış mücadelesi"
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]