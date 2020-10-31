Yahşihan Belediyesinden vatandaşlara kahvaltı ikramı - Son Dakika

Yahşihan Belediyesince vatandaşlara kahvaltı ikramında bulunuldu.

Bayraktepe Mahallesi'nde açılan Şefik Güneşer Parkı'nda düzenlenen etkinlikte, Belediye Başkanı Osman Türkyılmaz ve MHP İl Başkanı Erdal Baloğlu, park içindeki fırında pide yaptı.

Başkan Türkyılmaz, gazetecilere, parklara mahalli fırınlar yaparak Kırıkkale'de bir ilki gerçekleştirdiklerini söyledi.

İlçede 10 mahalleye de mahalle fırınları yapacaklarını aktaran Türkyılmaz, "Köy hayatını özlemiş vatandaşlarımız için yemeklerini ve ekmeklerini pişirebilmesi için hazırladığımız bir fırın. İstedikleri yemekleri yapmak için vatandaşımızın hizmetine sunduk." diye konuştu.

Türkyılmaz, İzmir'de meydana gelen depremde hayatına kaybeden vatandaşlara rahmet dileyerek, İzmir halkının yanında olduklarını kaydetti.

Etkinliğe, Kaymakam Ender Faruk Uzunoğlu, MHP'nin il ve ilçe yönetim kurulu üyeleri ile vatandaşlar katıldı.