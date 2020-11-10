Yahşihan'da 10 Kasım töreni - Son Dakika

Yahşihan'da 10 Kasım töreni

10.11.2020 11:57
Yahşihan'da 10 Kasım töreni, System.String[]

Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ebediyete irtihalinin 82'nci yıl dönümü nedeniyle Kırıkkale'nin Yahşihan ilçesinde çelenk sunma töreni düzenlendi.

Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ebediyete irtihalinin 82'nci yıl dönümü nedeniyle Kırıkkale'nin Yahşihan ilçesinde çelenk sunma töreni düzenlendi.

Düzenlenen törende, Yahşihan Kaymakamı Ender Faruk Uzunoğlu, Yahşihan Belediye Başkan Yardımcısı Hakan Şansal ve Garnizon Komutanı Bakım Albay Önder Balkan '10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü' nedeniyle Atatürk Anıtı önünde çelenk sunumu gerçekleştirdi.

Tören sırasında kurum amirleri, siyasi parti temsilcileri ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri hazır bulundu. Atatürk'ün hayata gözlerini yumduğu 09.05'te sirenler eşliğinde 2 dakikalık saygı duruşu yapıldı ve ardından İstiklal Marşı okundu. Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün hayatını kaybettiği saat 09.05'te çalan siren sesiyle beraber tüm Türkiye'de olduğu gibi Yahşihan'da da hayat durdu. Atatürk anıtı önündeki Türk bayrağı yarıya kadar indirilirken çelenk sunumunun sonrasında anma töreni gerçekleştirildi. Yahşihan ilçesinde bulunan TOKİ Şehit Piyade Onbaşı Murat Sıtkı İlköğretim Okulu öğrencilerinin Atatürk şiirleri okumasının ardından '10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü' programı sona erdi. - KIRIKKALE

Yahşihan'da 10 Kasım töreni
Yahşihan'da 10 Kasım töreni
Yahşihan'da 10 Kasım töreni
Yahşihan'da 10 Kasım töreni
Yahşihan'da 10 Kasım töreni

Mustafa Kemal Atatürk, Yahşihan, 10 Kasım, Türkiye, Yaşam, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Yaşam Yahşihan'da 10 Kasım töreni - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

L'Equipe Gazetesi; Burak Yılmaz, Zeki Çelik ve Yusuf Yazıcı'yı manşetlerine taşıdı Sihirli Annem dizisi, değişen oyuncu kadrosuyla yeniden çekilmeye başlanacak Son Dakika! Rusya Dışişleri Bakanlığı: Karabağ'da barış gücü sadece Rus askerlerden oluşacak (Türk askeri olmayacak) Korona günlerinde şok diyet ve sıvı detoks uygulamak ne kadar doğru? Uzman Diyetisyen Zehra Bora açıkladı Türkiye'de de denenen koronavirüs aşısı ciddi bir ters etki nedeniyle Brezilya'da askıya alındı Aliyev'in Paşinyan'la dalga geçtiği video sosyal medyada paylaşım rekoru kırıyor Bahçelievler'de ağaca asılı cansız erkek bedeni bulundu Paşinyan'ın yaptığı yenilgi paylaşımına inanamayan Ermeniler hesabın çalındığını sandı
Tepkilerin ardı arkası kesilmeyince Bakan Koca'dan yeni bir 10 Kasım paylaşımı geldi Tepkilerin ardı arkası kesilmeyince Bakan Koca'dan yeni bir 10 Kasım paylaşımı geldi         
12:00
Azerbaycan'a boyun eğen Paşinyan'dan kendisini protesto eden halkına tehdit: En ağır şekilde cezalandırılacaklar Azerbaycan'a boyun eğen Paşinyan'dan kendisini protesto eden halkına tehdit: En ağır şekilde cezalandırılacaklar         
11:49
Görüntü İstanbul'dan! Alibeyköy Barajı'na kadar uzanan derenin suları masmavi aktı Görüntü İstanbul'dan! Alibeyköy Barajı'na kadar uzanan derenin suları masmavi aktı         
11:23
Son Dakika! Yeni Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan'dan ilk açıklama: Benim için de sürpriz oldu Son Dakika! Yeni Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan'dan ilk açıklama: Benim için de sürpriz oldu         
11:15
Dolar kurundaki sert düşüş nedeniyle değer kaybetmişti! Güne yükselişle başlayan gram altın 501 liradan işlem görüyor Dolar kurundaki sert düşüş nedeniyle değer kaybetmişti! Güne yükselişle başlayan gram altın 501 liradan işlem görüyor         
11:04
İçişleri Bakanı Soylu'dan görevinden istifa eden Albayrak paylaşımı: Çabası, gayreti ve samimiyeti için şükranlarımı sunuyorum İçişleri Bakanı Soylu'dan görevinden istifa eden Albayrak paylaşımı: Çabası, gayreti ve samimiyeti için şükranlarımı sunuyorum         
10:32
1 ay önce cezaevinden çıkan kişi 10 farklı iş yerini soydu 1 ay önce cezaevinden çıkan kişi 10 farklı iş yerini soydu         
10:24
Bakan Koca'nın 10 Kasım paylaşımı eleştiri bombardımanına tutuldu Bakan Koca'nın 10 Kasım paylaşımı eleştiri bombardımanına tutuldu         
10:04
Lösemi tedavisi gören oğlu hastanede, baba minibüste yaşıyor Lösemi tedavisi gören oğlu hastanede, baba minibüste yaşıyor         
08:40
Babasını koronavirüsten kaybeden Aslı Hünel'den yürek yakan itiraf: Hastayım dediğinde öleceğini hissettim Babasını koronavirüsten kaybeden Aslı Hünel'den yürek yakan itiraf: Hastayım dediğinde öleceğini hissettim         
08:30
120 yaşındaki Fatma ninenin yürekleri ısıtan Atatürk anısı: Ne yaptığımı sordu, ekmek parası verdi 120 yaşındaki Fatma ninenin yürekleri ısıtan Atatürk anısı: Ne yaptığımı sordu, ekmek parası verdi         
08:27
Öldürülen Gamze'nin acılı ailesi: Kanlı taytını çıkarıp makineye atmışlar, üstüne sigara içmişler Öldürülen Gamze'nin acılı ailesi: Kanlı taytını çıkarıp makineye atmışlar, üstüne sigara içmişler         
08:09
Zafer Azerbaycan'ın! Ermenistan, Dağlık Karabağ'dan çekiliyor Zafer Azerbaycan'ın! Ermenistan, Dağlık Karabağ'dan çekiliyor         
01:05
Ekonominin başına atanan Lütfi Elvan ile ABD'nin yeni Başkanı Joe Biden, aynı üniversitede eğitim almış Ekonominin başına atanan Lütfi Elvan ile ABD'nin yeni Başkanı Joe Biden, aynı üniversitede eğitim almış         
00:47
Koronaya karşı sürpriz buluş! Bilim insanlarının geliştirdiği burun spreyinin virüsü yendiği tespit edildi Koronaya karşı sürpriz buluş! Bilim insanlarının geliştirdiği burun spreyinin virüsü yendiği tespit edildi         
17:38
Pınar'ın katilinin sözleri davaya damga vurdu: İçkime ilaç attı, erkeklere tecavüz ettirdi Pınar'ın katilinin sözleri davaya damga vurdu: İçkime ilaç attı, erkeklere tecavüz ettirdi         
16:01
Mehmet Şef'in kızı son paylaşımıyla sosyal medyada gündem oldu Mehmet Şef'in kızı son paylaşımıyla sosyal medyada gündem oldu         
15:30
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.11.2020 12:25:45. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Yahşihan'da 10 Kasım töreni - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei