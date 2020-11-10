Yahşihan'da 10 Kasım töreni - Son Dakika

Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ebediyete irtihalinin 82'nci yıl dönümü nedeniyle Kırıkkale'nin Yahşihan ilçesinde çelenk sunma töreni düzenlendi.

Düzenlenen törende, Yahşihan Kaymakamı Ender Faruk Uzunoğlu, Yahşihan Belediye Başkan Yardımcısı Hakan Şansal ve Garnizon Komutanı Bakım Albay Önder Balkan '10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü' nedeniyle Atatürk Anıtı önünde çelenk sunumu gerçekleştirdi.

Tören sırasında kurum amirleri, siyasi parti temsilcileri ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri hazır bulundu. Atatürk'ün hayata gözlerini yumduğu 09.05'te sirenler eşliğinde 2 dakikalık saygı duruşu yapıldı ve ardından İstiklal Marşı okundu. Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün hayatını kaybettiği saat 09.05'te çalan siren sesiyle beraber tüm Türkiye'de olduğu gibi Yahşihan'da da hayat durdu. Atatürk anıtı önündeki Türk bayrağı yarıya kadar indirilirken çelenk sunumunun sonrasında anma töreni gerçekleştirildi. Yahşihan ilçesinde bulunan TOKİ Şehit Piyade Onbaşı Murat Sıtkı İlköğretim Okulu öğrencilerinin Atatürk şiirleri okumasının ardından '10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü' programı sona erdi. - KIRIKKALE