Yahşihan'da 23 Nisan'da belediye hoparlöründen öğrencilerin şiirleri yankılanacak - Son Dakika

Yahşihan Belediye Başkanı Osman Türkyılmaz, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda çocukların okuduğu şiirlerin belediye hoparlöründen dinletileceğini bildirdi.

Türkyılmaz, yaptığı yazılı açıklamada, ilçedeki öğrencilerden okudukları şiirlerin ses kaydı ya da videosunu kendilerine göndermelerini isteyerek, bu şiirlerin belediye hoparlörlerinden ve belediyenin sosyal medya hesaplarından paylaşılacağını belirtti.

Tüm dünyada etkisi devam eden koronavirüs salgını nedeni ile devletin almış olduğu tedbirler gereğince, bu yıl 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda yapılacak tüm etkinliklerin iptal edildiğini anımsatan Türkyılmaz, şunları kaydetti:

"23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı ile ilgili bir şiir okunup, videoya alınacak. Videoyu gönderirken çocuğun anne ve babasının ismi ile okulu ve sınıfı yazılacak. Çekilen video veya ses kaydı 0 532 462 98 35 numaralı WhatsApp uygulaması üzerinden gönderilecek. Bir nebze de olsa bu zor zamanlarımızda sizlerin hazırlamış olduğu videolar ve ses kayıtlarıyla güzel vakit geçireceğiz. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramınız şimdiden kutlu olsun."