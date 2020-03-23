Son Dakika › Güncel › Yahşihan'da 65 yaş ve üstündeki ihtiyaç sahiplerine gıda yardımı - Son Dakika
Yahşihan'da 65 yaş ve üstündeki ihtiyaç sahiplerine gıda yardımı
7 saat önce
Yahşihan ilçesinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri çerçevesinde, 65 yaş üzeri ile kronik rahatsızlığı bulunanların ikametlerinden ayrılmasının kısıtlanması ve yasaklanmasının ardından bu kapsamdaki vatandaşlara gıda yardımı yapıldı.
Yahşihan ilçesinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri çerçevesinde, 65 yaş üzeri ile kronik rahatsızlığı bulunanların ikametlerinden ayrılmasının kısıtlanması ve yasaklanmasının ardından bu kapsamdaki vatandaşlara gıda yardımı yapıldı.
Yahşihan Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı (SYDV) ile Yahşihan Belediyesi ekipleri, belirlenen vatandaşlara gıda yardımlarını ulaştırdı.
Ekipler, vatandaşlara evden çıkmamaları konusunda da uyarıda bulundu.
Yahşihan Belediyesi ekipleri, 0505 164 46 40 numaralı WhatsApp hattına mesaj gönderen veya 0318 357 25 60 numaralı hattı arayan vatandaşlara da yardımcı olacak.
Haber Yayın Tarihi: 23.03.2020 01:06 Kaynak: AA
Son Dakika Son Dakika: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan sokağa çıkma yasağı sorusuna yanıt verdi Son Dakika: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: İyileşen hastalarımız var, sayıları da fazla Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, yaşlıları uyardı: Bana kulak verin Barışmak istemeyen sevgilisini öldüren kişi, aynı silahla intihar etti