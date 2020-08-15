Yahşihan'da alt yapı çalışmaları - Son Dakika

Yahşihan Belediye Başkanı Osman Türkyılmaz, Yahşihan'da yapılan alt yapı çalışmaları ile ilgili basın toplantısı düzenledi.

Başkan Osman Türkyılmaz, makamında yaptığı toplantıda, Yahşihan'da yapılan altyapı çalışmalarını sosyal medya hesabından eleştiren CHP İl Başkanı Onur Yüksel Bozdağ'ı kınadığını söyledi.

Göreve başladıklarında Yahşihan'da çok büyük alt yapı sorunlarının olduğunu altını çizen Türkyılmaz, "Biz belediye olarak ilk kazmayı vurduk. Dün Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nin açılmasına engel olanlar bugün bizim alt yapımız ile uğraşıyorlar. Yahşihan'ın geleceği için sahada görev alan personelime kimse laf edemez, laf ettirmem. Sayın Bozdağ buyursun gelsin. Yaptığımız çalışmaları beraber yerinde inceleyelim." diye konuştu.