Yahşihan Belediye Başkanı Türkyılmaz, gazetecilerle buluştu - Son Dakika

Yahşihan Belediye Başkanı Türkyılmaz, gazetecilerle buluştu

09.03.2021 14:41
Yahşihan Belediye Başkanı Türkyılmaz, gazetecilerle buluştu, System.String[]

Yahşihan Belediye Başkanı Osman Türkyılmaz, gazetecilerle bir araya geldi.

Yahşihan Belediye Başkanı Osman Türkyılmaz, gazetecilerle bir araya geldi.

Türkyılmaz, bir kafede düzenlenen programda, ilçede sona gelinen altyapı çalışması ve Yurtkur Caddesi'ne yapılacak yeni proje hakkında bilgi verdi.

Yurtkur Caddesi'ndeki projenin anıt, şarj dolum noktaları, kitap okuma, dinleme, hatıra, etkinlik ve oturma alanları, geri dönüşüm kutuları, araç yolu, ışıklı refüj, ağaç mazgalı ile estetik görünüşlü modern desenli kilit parkeden oluşacağını anlatan Türkyılmaz, "Projenin ortalama maliyeti 4,7 milyon lira olarak belirlendi. Yahşihan için oldukça modern bir alan olacak. Öğrencilerimiz ve esnafımız, daha güzel bir alana kavuşacak." diye konuştu.

Türkyılmaz, ilçede devam eden altyapı çalışmalarının yüzde 92,25'inin tamamlandığını belirterek, şunları kaydetti:

"İlçemizin her alanında sıcak asfalta en kısa zamanda başlıyoruz. Vatandaşlarımızdan biraz sabır bekliyorum. Altyapı bittiği anda sıcak asfalt işlemine ilçemizin her yerinde başlayacağız. İlçemiz 43 ilin geçiş noktasında olup, 2019 yılı trafik hacim hesabına göre günlük ortalama 80 bin araç Ankara- Samsun kara yolunu kullanmaktadır. Trafik ve günlük hareketli nüfus yoğunluğu sebebi ve aynı zamanda sürüş konforu açısından cadde ve sokaklarımızdaki üstyapı kaplamasının asfalt olmasına karar verilmiştir."

Konuşmanın ardından Yenişehir Mahallesi'nde yapılan yeni su hattının vanasını açarak ilçeye yeni hattan su veren Türkyılmaz, çalışmaların hayırlı olmasını diledi.

Yahşihan Belediye Başkanı Türkyılmaz, gazetecilerle buluştu
Yahşihan Belediye Başkanı Türkyılmaz, gazetecilerle buluştu
Yahşihan Belediye Başkanı Türkyılmaz, gazetecilerle buluştu
Yahşihan Belediye Başkanı Türkyılmaz, gazetecilerle buluştu

Osman Türkyılmaz, Türk Lirası, Kırıkkale, Hisarcık, Yaşam, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Yaşam Yahşihan Belediye Başkanı Türkyılmaz, gazetecilerle buluştu - Son Dakika


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