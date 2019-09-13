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Yahşihan'da aşure etkinliği

1 saat önce

Yahşihan ilçesinde esnaflar tarafından vatandaşa aşure ikram edildi.

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Yahşihan ilçesinde esnaflar tarafından vatandaşa aşure ikram edildi.

İlçedeki esnaflar tarafından hazırlanan ve organize edilen programda, Yahşihan Merkez Camisi'nde cuma namazının ardından cemaate aşure dağıtıldı.

Esnaflar adına konuşan Mustafa Cantaş, "Bazı esnaf arkadaşlarla geçen hafta karar verdiğimiz bu etkinliğe ilçe merkezinde bulunan tüm esnaf arkadaşlarımız katıldı. Hem dini vecibemizi yerine getirdik hem de ilçe halkını kaynaştırdık. Yaklaşık 4 bin kişiye ikramda bulunduk. Katkıda bulunan halkımıza teşekkür ediyorum. Allah birlik ve beraberliğimizi daim etsin." diye konuştu.

Yahşihan, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 13.09.2019 05:14 Kaynak: AA
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