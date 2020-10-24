Yahşihan'da atık tahtalardan kedi ve köpeklere kulübe yapıldı - Son Dakika

Yahşihan Belediyesince sokak hayvanlarına yönelik "Bir çivi de sen çak, bir yuva da sen yap" projesi kapsamında atık tahtalardan kulübe yapıldı.

Hayvan barınağında düzenlenen etkinlikte, 100'e yakın hayvanseverin katılımıyla 50 kulübe yapıldı.

Belediye Başkanı Osman Türkyılmaz, burada yaptığı konuşmada, imkanı olan herkesten bu duyarlılığı göstermesini istedi.

Kış mevsiminde sokak hayvanlarının üşümemesini istediklerini belirten Türkyılmaz, şöyle konuştu:

"Sokak hayvanlarımız üşümesin diye daha önceki aylarda ilkini yaptığımız 'Bir çivi de sen çak, bir yuva da sen yap' projesinin ikincisini gönüllü hayvanseverlerimiz ile gerçekleştirdik. Belediyemiz imkanlarıyla geri dönüşüm malzemelerinden temin ettiğimiz tahtalarla elde ettiğimiz yuvalar sayesinde sokak hayvanlarımız bu kış üşümeyecek. Sadece çivileri biz belediye imkanlarıyla kullandık. Yuvaları, dışarıdan topladığımız, vatandaşlardan aldığımız tahtalarla yapıyoruz."

İlçedeki bazı esnaf da kendi imkanlarıyla yaptırdığı kulübeleri belediye görevlilerine teslim etti.