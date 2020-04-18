Yahşihan'da atık toplama kutuları yerleştiriliyor - Son Dakika

Yahşihan Belediyesi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında ilçenin dört bir yanına atık maske ve eldivenler için toplama kutuları yerleştiriyor.

Yahşihan Belediye Başkanı Osman Türkyılmaz, yaptığı açıklamada, koronavirüs Türkiye'de görülmeye başladıktan sonra gerekli tedbirleri aldıklarını belirtti.

Camiler, okullar, Kaymakamlık, emniyet ve belediye binasının dezenfekte işlemlerini gerçekleştirdiklerini anlatan Türkyılmaz, şu ifadelere yer verdi:

"Bu hafta dezenfekte işlemlerine tekrar başlıyoruz. Bunun dışında ilçemizde bulunan her haneye 5'er maskeyi 10 müdür ve 190 personelimizle beraber bir gün içerisinde dağıttık. Bugün de İçişleri Bakanımız Süleyman Soylu'nun genelgeleri doğrultusunda daha önceden hazırlamış olduğumuz çöp konteynerlerini, maske ve eldiven atıkları için mahallelerimize ve kamu kuruluşlarımıza yerleştireceğiz. Vatandaşlarımızdan ricamız öncelikli olarak evde kalmaları. Dışarı çıkan vatandaşlarımızdan ise kullandıkları maske ve eldivenleri bu çöp konteynerlerine atmalarını rica ediyoruz."