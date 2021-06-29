Yahşihan'da bir vatandaşın parktaki çeşmenin suyunu evinde kullandığı tespit edildi - Son Dakika

Kırıkkale'nin Yahşihan ilçesinde belediyeye ait parktaki çeşmenin suyunu evinde kullandığı öne sürülen kişi hakkında yasal işlem başlatıldı.

Belediyeden yapılan açıklamada, bir ihbarı değerlendiren belediye ekiplerinin, F.B'nin, Erenler Mahallesi'ndeki bir parkta bulunan çeşmenin suyunu hortumla evinde kullandığını tespit ettiği aktarıldı.

F.B. hakkında yasal işlem başlatıldığı belirtilen açıklamada, "Kaçak suya asla geçit vermeyen Yahşihan Belediyesi düzenli olarak kontrol yapmaya devam ediyor. Kaçak su teftişleri devam edilip, gerekli cezai işlem uygulanıyor. Her şeyde olduğu gibi su kullanımında da adaleti sağlamak ve kimsenin hakkını kimseye yedirmemek için kontrollerimizi düzenli olarak sürdüreceğiz." ifadelerine yer verildi.