Yahşihan'da çöp konteynerleri yenilendi - Son Dakika

Yahşihan Belediyesi, ilçe merkezinde ihtiyaç duyulan bölgelere ve çeşitli nedenlerle yıpranmış olan çöp konteynerlerinin yerine yenileri yerleştirildi.

Belediyeden yapılan açıklamada, paslanmış, tekerlekleri düşmüş, kapakları kapanmayan, boyaları yıpranmış ve görüntü kirliliğine neden olan eski çöp konteynerlerin, ekipler tarafından yerlerinden alınarak yerlerine yenilerinin konulduğu belirtildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Belediye Başkanı Osman Türkyılmaz, şunları kaydetti:

"Yeni çöp konteynerlerini ilçemizin birçok caddelerine ve sokaklarına yerleştirerek vatandaşlarımızın hizmetine sunmaya devam ediyoruz. İlk etapta kullanım sırasında eskiyenler ve yıprananlar başta olmak üzere konteyneri yenileri ile değiştirdik. Yenisi ile değiştirdiğimiz eski konteynerler bakım işlemleri tamamlandıktan sonra tekrar hizmete sunulmak üzere yerlerine bırakıldı. Tamiri mümkün olmayanlar yenileri ile değiştirildi. Tek gayemiz Yahşihan'ımıza daha iyi hizmet etmek. Hep birlikte daha temiz bir Yahşihan için çalışmalarımıza devam edeceğiz."