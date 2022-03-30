Yahşihan'da domates kurutma tesisi kurulacak - Son Dakika
Üye Girişi

Yahşihan'da domates kurutma tesisi kurulacak

30.03.2022 17:49
Yahşihan'da domates kurutma tesisi kurulacak

Kırıkkale'nin Yahşihan ilçesinde belediye ve özel bir firma tarafından domates kurutma tesisi kurulacak.

Kırıkkale'nin Yahşihan ilçesinde belediye ve özel bir firma tarafından domates kurutma tesisi kurulacak.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Belediye Başkanı Osman Türkyılmaz ve firma sahibi Ali Osman Saydam, mahalle ve köyleri gezerek tesisin tanıtımını yapıyor.

Türkyılmaz, ilçedeki bir kıraathanede yapılan tanıtım toplantısında, üretken belediyecilik yolunda tarımda devamlılığı sağlamak adına çiftçilerin tarlalarını atıl durumdan çıkarıp, kazanç elde etmeleri ve vatandaşlara istihdam alanı yaratmak amacıyla çalışma yapacaklarını belirtti.

Tesisin kurulmasının ardından kurutulacak domateslerin 9 ülkeye ihraç edileceğini anlatan Türkyılmaz, "İnşallah görevde olduğumuz hiçbir dönem topraklarımızı boş bırakmayacağız. Geçen senelerde çörek otu ekmiştik. Bu yıl domates ekeceğiz. Amacımız kıymetli topraklarımızın en ufak karışını dahi ölü bırakmamak." ifadelerini kullandı.

Saydam da çiftçilerin istedikleri kadar bölgeye ekim yapabileceklerini ve domateslerin mutlaka salçalık olması gerektiğini aktardı.

Çiftçilere ziraat mühendisi desteği de sağlanacağını aktaran Saydam, ihracatın yanı sıra kurutulan domateslerin 6 bin haneye 100'er gram paketler şekilde dağıtılacağını da kaydetti.

YORUMLAR
500
Vali Çelik: 'Zafer OSB'de 16 bin kişinin istihdam edilmesi öngörülüyor' Vali Çelik: 'Zafer OSB'de 16 bin kişinin istihdam edilmesi öngörülüyor' ABD'de özel sektör istihdamı martta beklentileri geride bıraktı ABD'de özel sektör istihdamı martta beklentileri geride bıraktı

Osman Türkyılmaz, Kırıkkale, İstihdam, Domates, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Yahşihan'da domates kurutma tesisi kurulacak - Son Dakika


Son Dakika
18:02 Ticaret Bakanlığı'ndan, Katar'a 2,5 milyon küçükbaş hayvan ihracatı yapıldığına yönelik iddialara yalanlama geldi
17:57 Hindistan'da ikiz bebek bekleyen çift doğumhane kapısında şaşkınlık geçirdi! Bebekleri çift başlı doğdu
17:56 Okula giden küçük kız köpek saldırısından son anda kurtuldu! O anlar güvenlik kamerası tarafından kaydedildi
17:53 Abramoviç, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a 2 konuda teşekkür etti
17:37 Ortalıkta görünmeyen Sedat Peker'den haber var! Eşi, sosyal medya hesabından 50 saniyelik video paylaştı
17:18 Şarkıcı Katy Perry'nin sahnede pantolonu patladı, ilk çözümü seyirciyi güldürdü
17:07 Standart altının kilogramı 907 bin liraya yükseldi
16:46 Rus savaş gemisine "Defol git" diyen asker Ukrayna'da savaş kahramanı ilan edildi!
16:38 Mesut Özil kadroya geri döndü!
16:31 Ukrayna'dan açıklama: Ruslar çekilirse barış anlaşmasını referanduma götüreceğiz
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 30.03.2022 18:09:34. #1.13#
SON DAKİKA: Yahşihan'da domates kurutma tesisi kurulacak - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement