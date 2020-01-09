Yahşihan'da jandarmadan

Jandarma Genel Komutanlığınca hayata geçirilen "Güven Masası" uygulaması, Yahşihan İlçe Jandarma Komutanlığında başlatıldı.

Vatandaşların güler yüzle karşılanıp taleplerinin hızlı şekilde yerine getirilmesi için başlatılan uygulama kapsamında Yahşihan İlçe Jandarma Komutanlığında oluşturulan masada, kadın astsubaylar görev yapıyor.



Jandarma merkezine gelenler ilgili personelce karşılanıp sorun ve talepleri dinlenerek kayıt defterine not alınacak.

Merkezdeki ilk temas noktası haline gelen Güven Masası'nda personel, ayrıca jandarmanın görev alanına girmeyen, diğer kurum ve kuruluşları ilgilendiren iş ve işlemler konusunda vatandaşları yasal mevzuat çerçevesinde bilgilendirecek.

Uygulamanın zamanla il genelindeki tüm jandarma merkezlerinde hayata geçirileceği bildirildi.