Yahşihan'da jandarmadan "Güven Masası" uygulaması - Son Dakika
Son Dakika Güncel Yahşihan'da jandarmadan 'Güven Masası' uygulaması - Son Dakika

Yahşihan'da jandarmadan "Güven Masası" uygulaması

6 saat önce

Jandarma Genel Komutanlığınca hayata geçirilen "Güven Masası" uygulaması, Yahşihan İlçe Jandarma Komutanlığında başlatıldı.

Yahşihan'da jandarmadan

Jandarma Genel Komutanlığınca hayata geçirilen "Güven Masası" uygulaması, Yahşihan İlçe Jandarma Komutanlığında başlatıldı.

Vatandaşların güler yüzle karşılanıp taleplerinin hızlı şekilde yerine getirilmesi için başlatılan uygulama kapsamında Yahşihan İlçe Jandarma Komutanlığında oluşturulan masada, kadın astsubaylar görev yapıyor.


Jandarma merkezine gelenler ilgili personelce karşılanıp sorun ve talepleri dinlenerek kayıt defterine not alınacak.

Merkezdeki ilk temas noktası haline gelen Güven Masası'nda personel, ayrıca jandarmanın görev alanına girmeyen, diğer kurum ve kuruluşları ilgilendiren iş ve işlemler konusunda vatandaşları yasal mevzuat çerçevesinde bilgilendirecek.

Uygulamanın zamanla il genelindeki tüm jandarma merkezlerinde hayata geçirileceği bildirildi.

Jandarma, Yahşihan, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 09.01.2020 11:42 Kaynak: AA
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