Yahşihan'da kadınların yaptığı yiyecekler sağlık çalışanlarına ikram edildi - Son Dakika

Yahşihan ilçesinde kadınlar tarafından yapılan tatlı, börek, pasta ve belediyenin hazırladığı meyveler, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadelede özveriyle görev yapan sağlık çalışanlarına ikram edildi.

Belediye Başkanı Osman Türkyılmaz ve beraberindekiler, evlerde hazırlanan yiyecekleri Kırıkkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesindeki sağlık çalışanlarına ulaştırdı.

Türkyılmaz, burada yaptığı açıklamada, 7 gün 24 saat görev yapan sağlık çalışanlarına teşekkür ederek, Yahşihanlı kadınların yaptığı tatlı ve böreklerle bir tatlı mola vermeye geldiklerini söyledi.

Kadınların hazırladığı yiyeceklere belediye olarak da meyve eklediklerini dile getiren Türkyılmaz. "Vatandaşlardan ricamız, evde kalmaları. Bu günlerde en güzel şey moral. Moral vermemiz gerekiyor. Moral nasıl olur? Evde kalarak, hastaneleri fazla meşgul etmeyerek, sağlığımıza dikkat ederek." diye konuştu.

Başhekim Prof. Dr. Dilek Oğuz da vatandaşların bu nazik davranışlarından büyük memnuniyet duyduklarını belirterek, kendilerine verilen bu desteğin çok anlamlı olduğunu aktardı.

Oğuz, "Bunu herhangi bir şeyle ölçmenin imkanı yok. Gece gündüz çalışan ekibimize zaten bundan daha büyük bir hediye olamaz. Başka da bir şeye gerek yok. Vatandaşların ilgisini personelimize ileteceğiz. Bizi düşünsünler, başka bir şey istemiyoruz. Biz onlar için buradayız ve onlar için çalışıyoruz. Biz sizin için buradayız, siz evde kalın diyoruz." ifadelerini kullandı.