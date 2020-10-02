Yahşihan'da Kovid-19 tedbirleri denetimi yapıldı - Son Dakika

Yahşihan ilçesinde Kaymakamı Ender Faruk Uzunoğlu ve Yahşihan Belediye Başkanı Osman Türkyılmaz'ın katılımıyla yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerine yönelik denetim yapıldı.

Uzunoğlu ve Türkyılmaz, beraberindeki görevlilerle ilçe merkezindeki iş yerlerinde alınan tedbirleri denetledi. Denetimde, esnaf ve vatandaşlara maske, mesafe ve temizlik kurallarına uymaları konusunda bilgilendirme yapıldı.

Kaymakam Uzunoğlu, ilçede vatandaşların kurallara hassasiyetle uyduğunu belirterek, kurallara uymayan vatandaşları da uyardıklarını söyledi.

Pandemiyi önlemede maske, sosyal mesafe ve hijyen kurallarına uymanın çok önemli olduğuna dikkati çeken Uzunoğlu, vatandaşları bu konuda bilinçlendirmenin herkesin görevi olduğunu dile getirdi.

Başkan Türkyılmaz da "İlçemizde bulunan kafe, restoran ve toplu taşımalarda vatandaşlarımıza maske, mesafe ve temizlik kurallarına uymaları konusunda bilgilendirmeler yaptık. Salgınla mücadelede kararlıyız. Lütfen kendimiz ve sevdiklerimiz için kurallara uyalım. Koronavirüs salgınından birlikte mücadele ederek kurtulacağız." diye konuştu.