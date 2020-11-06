Yahşihan'da Kovid-19 tedbirleri denetlendi - Son Dakika

Kırıkkale'nin Yahşihan ilçesinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerine yönelik denetim yapıldı.

Yahşihan Kaymakamı Ender Faruk Uzunoğlu, Belediye Başkan Yardımcısı Cemil Şerbetçioğlu ve denetim ekipleri, ilçede kurulan cuma pazarında denetimde bulunarak, vatandaşlara kurallara uymaları çağrısı yaptı.

Uzunoğlu, burada yaptığı açıklamada, "Tedbirlere dikkat etmedikçe maalesef sayı artıyor. Vatandaşlarımızı tedbirlere uyma konusunda bilgilendirme yapmaya devam ediyoruz. Bizler vatandaşımızı maske, mesafe ve temizlik konusunda hassasiyeti artırmaya davet ediyoruz. Farkındalığı artırmaya çalışıyoruz. Çünkü bu mücadelede en büyük gücümüz maske, mesafe ve temizliktir. Lütfen kurallara uyalım." dedi.

Şerbetçioğlu da vatandaşlardan özellikle maske, mesafe ve hijyen kurallarına uymalarını isteyerek, en kısa sürede virüsü bertaraf ederek normal günlere dönmek için gayret gösterdiklerini kaydetti.