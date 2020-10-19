Yahşihan'da mahallelere yetişkin salıncakları yerleştiriliyor - Son Dakika

Yahşihan Belediyesi tarafından apartman ve sitelerin bahçelerine vatandaşların zaman geçirebilecekleri yetişkin salıncakları yerleştirildi.

Belediye Başkanı Osman Türkyılmaz'ın katılımıyla Yeşilvadi Mahallesi'nde bulunan TOKİ konutları bahçesine salıncaklar konuldu.

İlçenin en nezih yerlerinden olan Yeşilvadi Mahallesi'ndeki TOKİ konutlarının önüne vatandaşların zaman geçirebileceği 24 yetişkin salıncağı yerleştirdiklerini belirten Türkyılmaz, "Toplamda 50 bin lira bedelinde olan salıncaklarımız, Yeşilvadi Mahallesi sakinlerimize hayırlı olsun." diye konuştu.

Mahalle sakinleri da hizmetten dolayı Başkan Osman Türkyılmaz'a teşekkür etti.