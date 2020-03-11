Yahşihan'da metruk binalar ve usulsüz iş yerleri yıkılıyor - Son Dakika
Son Dakika Güncel Yahşihan'da metruk binalar ve usulsüz iş yerleri yıkılıyor - Son Dakika

Yahşihan'da metruk binalar ve usulsüz iş yerleri yıkılıyor

6 saat önce

Yahşihan ilçesinde metruk binalar ve usulsüz iş yerlerinin yıkımı devam ediyor.

Yahşihan'da metruk binalar ve usulsüz iş yerleri yıkılıyor, System.String[]

Yahşihan ilçesinde metruk binalar ve usulsüz iş yerlerinin yıkımı devam ediyor.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Başkan Osman Türkyılmaz'ın seçim propagandasında dile getirdiği usulsüz iş yerlerinin ve metruk binaların yıkımına devam ediliyor.

Türkyılmaz, ilçe merkezi ve Yenişehir Mahallesi'nde sık sık yıkım işlemi gerçekleştirdiklerini ve son olarak merkezde bulunan metruk bir ev için yıkım kararı verildiğini belirtti.

Eski ve kullanılamaz halde olan binanın mahalledeki vatandaşların can ve mal güvenliğini tehdit ettiği gerekçesiyle yıkım işleminin gerçekleştirildiğini dile getiren Türkyılmaz, yıkım işlemlerinin devam edeceğini kaydetti.

Osman Türkyılmaz, Yahşihan, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 11.03.2020 02:46 Kaynak: AA
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