Yahşihan'da mezarlıkların bakımlarını belediye yapacak - Son Dakika

Yahşihan Belediye Başkanı Osman Türkyılmaz, şehir dışında olan ve yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında bayramda memleketlerine dönemeyecek olan vatandaşların aile mezarlığı bakımlarının belediye tarafında yapılacağını belirtti.

Türkyılmaz, yaptığı açıklamada, memleketlerine dönemeyecek olan vatandaşların belediye WhatsApp ihbar hattı veya Yahşi Masa üzerinden kendilerine ulaştıkları takdirde mezarlık bakım hizmeti verileceğini ifade etti.

Ayrıca ilçedeki mezarlıklarda da genel bakım yapılacağını ve belediye hoparlörlerinden dua okunacağını aktaran Türkyılmaz, koronavirüs dolayısıyla memleketine gelemeyen hemşehrilerinin bayramını da şimdiden kutladı.