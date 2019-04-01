Son Dakika Haberleri: Yahşihan'da MHP Kazandı

Yahşihan'da MHP Kazandı

1 saat önce

Kırıkkale'nin Yahşihan ilçesinde kesin olmayan sonuçlara göre belediye başkanı MHP'nin adayı Osman Türkyılmaz oldu.

Yahşihan'da MHP Kazandı, System.String[]
Kırıkkale'nin Yahşihan ilçesinde kesin olmayan sonuçlara göre belediye başkanı MHP'nin adayı Osman Türkyılmaz oldu.

Yahşihan ilçesinde kesin olmayan sonuçlara göre MHP'nin adayı Osman Türkyılmaz yüzde 50.50 oranla belediye başkanı seçilirken, 2 dönemdir belediye başkanlığı yapan AK Parti'nin adayı Ahmet Sungur ise yüzde 39.75 oranla seçimi kaybetti. İYİ Parti'nin adayı İsmail Dursun Kuzucuk'da yüzde 8.60 oranda oy aldı.

Yahşihan'ın yeni belediye başkanı Osman Türkyılmaz, "Sevgili hemşehrilerim çok teşekkür ediyorum. Oy veren vermeyen herkese ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Bizler Yahşihan'da herkese eşit mesafede olup, eşit bir şekilde hizmet edeceğiz. Değerli hemşehrilerim iyi ki varsınız, iyi ki bizi desteklediniz. Çok teşekkür ediyoruz saygılar sunuyorum" dedi. - KIRIKKALE

»  »      Haber Yayın Tarihi : 01.04.2019 01:19 Kaynak: İHA

Kırıkkale, Osman Türkyılmaz, MHP, Yahşihan, Politika
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



MHP Lideri Devlet Bahçeli Tek Cümlelik Oy Açıklaması MHP Lideri Bahçeli'nin Sandığından CHP Adayı Mansur Yavaş Çıktı İstanbul Beyoğlu'na Batmanlı Muhtar! AK Parti'nin İzmir Adayı Nihat Zeybekçi'nin Sandığından CHP Adayı Tunç Soyer Çıktı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.4.2019 02:49:04. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Yahşihan'da MHP Kazandı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]