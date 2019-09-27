Yahşihan'da Millet Kıraathanesi açıldı

Kırıkkale'nin Yahşihan ilçesinde KOP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığınca desteklenen KOP Millet Kıraathanesi'nin açılışı yapıldı.

Yahşihan Halk Eğitim Merkezi'nde gerçekleştirilen açılışta konuşan Vali Yunus Sezer, meselenin aslında kitap okuma olmadığını söyledi.

Sezer, "Mesele bizim belki unuttuğumuz belki de çok uzak kaldığımız bir geleneğimizi, kültürümüzü yaşatma meselesidir. Aslında medeniyet dediğimiz mesele, batının oluşturduğu mesele değildir. Bu kıraathaneler Osmanlı ve Cumhuriyetin ilk döneminde var olan müesseselerdir." dedi.

Kaymakam Fatih Yılmaz da KOP Millet Kıraathanesi Projesi hakkında bilgi verdi.

Öğrencilerin gösterilerinin ardından KOP Millet Kıraathanesi hizmete açıldı.

Açılışa, Yahşihan Belediye Başkanı Osman Türkyılmaz, İl Milli Eğitim Müdürü Yusuf Tüfekçi, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.