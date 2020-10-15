Yahşihan'da öğrencilere tablet dağıtıldı - Son Dakika

Yahşihan Kaymakamlığı, belediye başkanlığı ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünce "Eğitime Engel Yok Projesi" kapsamında ihtiyaç sahibi öğrencilere tablet, ders çalışma masası ve hijyen seti dağıtıldı.

Şehit Osman Yıldırım İlkokulunda düzenlenen programa, Kaymakamı Ender Faruk Uzunoğlu, Yahşihan Belediye Başkanı Osman Türkyılmaz ve Yahşihan İlçe Milli Eğitim Müdürü Hasan Kökrek katıldı.

Uzunoğlu, yaptığı konuşmada, amaçlarının bütün çocuklar gibi ilçedeki çocukların da aynı koşullarda bütün istediği bilgilere ulaşabilmelerini sağlamak olduğunu söyledi.

Şu anda 7 köyün tamamında internet bulunduğunu anlatan Uzunoğlu, "Hiçbir bağlanma sorunları kalmadı. Bildiğiniz üzere zor bir süreçten geçiyoruz. Eğitimleriniz istemediğimiz halde aksadı ama öğretmenlerimiz de ders vermek için mücadele ediyorlar. Canlı dersler yapıyorlar. Öğretmenleri dinlemeniz lazım. Bunun için tabletleri aldık. Hedefimiz mümkün olduğu kadar çok çocuğa tablet ve çalışma masası ulaştırmak." diye konuştu.

Uzunoğlu, malzemelerin temin edilmesinde başta hayırsever vatandaşlar olmak üzere, emeği geçenlere de teşekkür etti.

Türkyılmaz da dağıtılan tabletlerin öğrencilere çalışma azmi vereceğini belirterek, ellerinden geldiğince eğitime destek olmak istediklerini dile getirdi.

Konuşmaların ardından tablet, ders çalışma masası ve hijyen setleri velilere dağıtıldı.