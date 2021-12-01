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Yahşihan'da okul kantinleri ve yemekhaneler denetlendi - Son Dakika

Yahşihan'da okul kantinleri ve yemekhaneler denetlendi

01.12.2021 08:53
Yahşihan'da okul kantinleri ve yemekhaneler denetlendi

Yahşihan Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekiplerince, ilçe sınırlarında bulunan okul kantinleri ve yemekhanelerde denetim yapıldığı bildirildi.

Yahşihan Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, halkın sağlığı, huzuru ve esenliği için 7 gün 24 saat görev başında olan zabıta ekipleri, ilçe sınırlarında bulunan eğitim kurumlarında faaliyet gösteren kantinleri ve yemekhaneleri denetledi. Kontrollerde, çocukların sağlığını tehdit edebilecek merdiven altı üretilen, açıkta veya menşei belirsiz ya da tarihi geçmiş ürün satışı olup olmadığı incelendi.

Ruhsatların da denetlendiği uygulamada, eksiği görülen kantin işletmecileri uyarılıp, eksikleri en kısa sürede gidermeleri için süre verildi. Yahşihan Belediyesi zabıtasının, çocukların sağlığını korumak amacıyla okul kantinlerine ve okul çevrelerinde gıda satışı yapan işyerlerine yönelik uygulama ve denetimlerinin belirli periyotlarda ve aralıksız devam edeceği belirtildi.

Yahşihan'da okul kantinleri ve yemekhaneler denetlendi

Zabıta, Okul, Güncel, Son Dakika

Kaynak: Bültenler

Son Dakika Güncel Yahşihan'da okul kantinleri ve yemekhaneler denetlendi - Son Dakika


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