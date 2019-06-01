Son Dakika Haberleri: Yahşihan'da "Ramazan ve İnfak" yarışması düzenlendi
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Yahşihan'da "Ramazan ve İnfak" yarışması düzenlendi

1 saat önce

Yahşihan ilçesinde "Ramazan ve İnfak" temalı resim ve kompozisyon yarışması düzenlendi.

Yahşihan'da
Yahşihan ilçesinde "Ramazan ve İnfak" temalı resim ve kompozisyon yarışması düzenlendi.
Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından ortaokullar arasında düzenlenen yarışmada dereceye giren öğrencilere ödülleri verildi.
İlçe Müftüsü Muharrem Evirgen, Yenişehir Şehit Bekir Ferhat Kaya Ortaokulu'nda düzenlenen programda yaptığı konuşmada, çocukların zekalarının tartılmayacak ölçüde olduğunu belirterek, bu çalışmalarının her satırında her fırça darbesinde emek olduğunu söyledi.
Evirgen, konuşmasının ardından dereceye giren öğrencilere çeşitli hediyeler verdi.
Haber Yayın Tarihi : 01.06.2019 11:44 Kaynak: AA
Diyanet İşleri Başkanlığı, Yahşihan, Güncel
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