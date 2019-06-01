Yahşihan'da "Ramazan ve İnfak" yarışması düzenlendi
1 saat önce
Yahşihan ilçesinde "Ramazan ve İnfak" temalı resim ve kompozisyon yarışması düzenlendi.
Yahşihan
Haber Yayın Tarihi : 01.06.2019 11:44 Kaynak: AA
ilçesinde "Ramazan ve İnfak" temalı resim ve kompozisyon yarışması düzenlendi. Diyanet İşleri Başkanlığı
tarafından ortaokullar arasında düzenlenen yarışmada dereceye giren öğrencilere ödülleri verildi.
İlçe Müftüsü Muharrem Evirgen, Yenişehir
Şehit Bekir Ferhat Kaya
Ortaokulu'nda düzenlenen programda yaptığı konuşmada, çocukların zekalarının tartılmayacak ölçüde olduğunu belirterek, bu çalışmalarının her satırında her fırça darbesinde emek olduğunu söyledi.
Evirgen, konuşmasının ardından dereceye giren öğrencilere çeşitli hediyeler verdi.
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