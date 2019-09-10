Son Dakika Haberleri: Yahşihan'da silahlı kavga: 1 yaralı
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Yahşihan'da silahlı kavga: 1 yaralı

52 dakika önce

Yahşihan ilçesinde çıkan silahlı kavgada bir kişi yaralandı.

Yahşihan'da silahlı kavga: 1 yaralı, System.String[]

Yahşihan ilçesinde çıkan silahlı kavgada bir kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Yenişehir Mahallesi Kazım Karabekir Caddesi'nde iki grup arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine A.A, üzerindeki silahla Ali Osman K'ye ateş etti.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Bacağından yaralanan Ali Osman K, 112 Acil Servis ekiplerince Kırıkkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırıldı.

Polis ekipleri, olayın ardından kaçan şüpheli A.A'yı yakalamak çini çalışma başlattı.

Ali Osman, Yenişehir, Yahşihan, Polis, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 10.09.2019 09:00 Kaynak: AA
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