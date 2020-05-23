Yahşihan'da taziye evinin açılışı gerçekleştirildi - Son Dakika

Yahşihan'da taziye evinin açılışı gerçekleştirildi

Yahşihan Belediye Başkanı Osman Türkyılmaz'ın, Ramazan Bayramına kadar tamamlanacağı sözünü verdiği, 'İmam Buhari Taziye Evi' dün yapılan açılış töreniyle halkın hizmetine sunuldu.

Yahşihan Belediye Başkanı Osman Türkyılmaz'ın, Ramazan Bayramına kadar tamamlanacağı sözünü verdiği, 'İmam Buhari Taziye Evi' dün yapılan açılış töreniyle halkın hizmetine sunuldu.

Yahşihan Belediye Başkanı Osman Türkyılmaz, Kadıoğlu Köyü'nde bulunan Yahşihan Mezarlığına, Ramazan Bayramına kadar bir taziye evi yapılacağını duyurmuştu. Bunun üzerine 19 Şubat tarihinde çalışmalara başlayan Yahşihan Belediyesi ekipleri, 'İmam Buhari Taziye Evi'ni söz verilen tarihte bitirdi. İmam Buhari Taziye Evi'nin açılışı, Diyanet İşleri eski Başkanı Mehmet Nuri Yılmaz, MHP Kırıkkale Milletvekili Halil Öztürk, MHP İl Başkanı Erdal Baloğlu ve belediye müdürlerinin katılımıyla gerçekleştirildi. Eski Diyanet İşleri Başkanı Mehmet Nuri Yılmaz'ın duaları eşliğinde halkın hizmetine sunulan taziye evi Kırıkkale'de bir ilk olma özelliği taşıyor. - KIRIKKALE

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: İHA

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