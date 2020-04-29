Yahşihan'da taziye evinin yapımı bayrama kadar tamamlanacak - Son Dakika

Yahşihan Belediye Başkanı Osman Türkyılmaz, taziye evinin Ramazan Bayramı'na kadar bitirileceğini söyledi.

Kadıoğlu köyünde bulunan Yahşihan Mezarlığı'na yapılan taziye evinde incelemelerde bulunan Türkyılmaz, çalışmalar hakkında yetkililerden bilgi aldı.

Türkyılmaz, yaptığı açıklamada, 19 Şubat'ta temelini attıkları taziye evini, Ramazan Bayramına kadar bitireceklerini belirterek, ilçeye hayırlı olması dileğinde bulundu.

Henüz tamamlanmamış olan taziye evinin fotoğraflarını sosyal medya hesabından paylaştığını dile getiren Türkyılmaz, estetik mimarisiyle dikkati çeken taziye evinin, sosyal medya kullanıcıları tarafından beğeniyle karşılandığını aktardı.