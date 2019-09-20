Yahşihan'da toplu açılış töreni ve aşure etkinliği

Yahşihan ilçesinde toplu açılış töreni ve aşure etkinliği düzenlendi.

Yahşihan Kaymakamlığı ve Yahşihan Belediyesince Aile Çay Bahçesinde düzenlenen etkinlikte konuşan MHP Kırıkkale Milletvekili Halil Öztürk, günün birlik ve dirlik içerisinde huzuru ve güveni tesis etme günü olduğunu söyledi.

Öztürk, Türkiye'nin üç tarafının denizlerle, dört tarafının da düşmanlar çevrili olduğu belirterek, şöyle konuştu:

"Bugün şerefli Türk ordusu Türkiye'nin içerisinde ve dışarısında hain PKK terör örgütüne karşı amansız bir mücadele veriyor. Bugün devlet içimizdeki hainleri, kripto FETÖ'cüleri temizlemek için büyük bir iradeyi ortaya koymuş durumda. İşte bunun için ABD, İngiltere ve bilumum batılı güçler tarafından ülkemizde bir kaos ve kargaşa yaratmak, Türkiye'de huzuru ve sükunu ortadan kaldırmak için birçok projeyi uygular hale gelmişler. Bu sebeple bizim Türk milleti olarak her zaman bir ve beraber olmamız lazım. İçimize saçılan fitne tohumlarının tümünü alıp atmamız lazım. Birlik içerisinde olursak huzuru ve sükunu tesis ederiz."

Belediye Başkanı Osman Türkyılmaz muharrem ayının milletimize, Türk İslam alemine dirlik, birlik ve sükunet getirmesini temenni ederek, bu ayın ruhuna ve manevi vecibelerine uygun bir şekilde nefes almayı diledi.

Konuşmaların ardından Yahşihan İtfaiyesi binasının ve irtibat bürolarının açılışı yapıldı, Yahşihanlı kadınlar tarafından yapılan aşure vatandaşlara ikram edildi.

Törene, Vali Yunus Sezer, Yahşihan Kaymakamı Fatih Yılmaz, MHP İl Başkanı Erdal Baloğlu ve çok sayıda vatandaş katıldı.