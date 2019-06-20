Son Dakika Haberleri: Yahşihan'da yaz dönemi Kur'an kursları başladı
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Yahşihan'da yaz dönemi Kur'an kursları başladı

1 saat önce

Yurt genelinde olduğu gibi Yahşihan ilçesinde de öğrencilere yönelik düzenlenen yaz dönemi Kur'an kursları başladı.

Yahşihan'da yaz dönemi Kur'an kursları başladı, System.String[]
Yurt genelinde olduğu gibi Yahşihan ilçesinde de öğrencilere yönelik düzenlenen yaz dönemi Kur'an kursları başladı.
İlçe Müftüsü Muharrem Evirgen, yaptığı açıklamada, "Camilerimiz çocukla dolsun, ahlakı güzel olsun" sloganıyla çocukları kurslara davet ettiklerini söyledi.
İlçe genelinde tüm camilerde yaz Kur'an kurslarının başladığını ifade eden Evirgen, "Kız erkek ayırt edilmeden tüm çocuklarımız kabul edilmektedir. Çocuklarımızın güzel ahlaklı, hoşgörülü, yardımsever ve dinini bilen kişiler olarak yetişmesini istiyorsak mutlaka bu tür kurslardan destek alınmalıdır. Bu konuda ailelerimize çok görev düşmektedir. Çocuklarını bu kurslara yönlendirmeleri gerekir." diye konuştu.
Haber Yayın Tarihi : 20.06.2019 12:07 Kaynak: AA
Yahşihan, Güncel
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