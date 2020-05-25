Yahşihan'dan kısa kısa - Son Dakika

Yahşihan Belediye Başkanı Osman Türkyılmaz, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında alınan 4 günlük sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle sokak hayvanlarına mama bıraktı.

Türkyılmaz, sokağa çıkma kısıtlamasının olduğu Ramazan Bayramı'nda, sokak hayvanlarının yaşamlarını sürdürebilmesi için ilçenin muhtelif yerlerinde oluşturulan beslenme noktalarına mama koydu.

Sokak köpekleriyle yakından ilgilenen Başkan Türkyılmaz, "Belediye olarak ilçemizde bulunan 300 sokak hayvanını sürekli besliyoruz. Düzenli olarak beslemeleri yapıyoruz. Daha önce söz verdiğimiz gibi 'Pati Köy Projemiz' devam ediyor. Sokak hayvanlarını seven vatandaşlarımızın içi rahat olsun. Biz sokağa çıkma yasağının olduğu dönemde çevre müdürlüğümüzdeki 6 arkadaşımızla 5 bölgede sokak hayvanlarını besliyoruz." diye konuştu.

Başkan Türkyılmaz'dan çocuklara bayram harçlığı

Belediye Başkanı Osman Türkyılmaz, Ramazan Bayramı dolayısıyla Seyrantepe ve Bayraktepe mahallelerini ziyaret ederek, hem çocuklarla bayramlaştı hem de mahallelerde yapılacak projeleri yerinde değerlendirdi.

Burada çocuklara bayram harçlığı veren Türkyılmaz, evlerin balkonlarına çıkan vatandaşlarla da bayramlaştı ve hatıra fotoğrafı çektirdi.