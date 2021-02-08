Yahşihan İlçe Belediye Başkanı Türkyılmaz saldırıda darbedildi

KIRIKKALE Yahşihan İlçe Belediye Başkanı Osman Türkyılmaz, yürüyüş yaptığı sırada kimliği belirsiz kişi tarafından darbedildi.

Olay, akşam saatlerinde Kırıkkale'nin Yahşihan ilçesi Hacıbey Mahallesi 362'nci Sokakta meydana geldi. Yenişehir bölgesinde yürüyüş yapan MHP'li Belediye Başkanı Türkyılmaz, selam verdiği kimliği belirsiz kişi tarafından darbedildi. İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri tarafından hastaneye kaldırılan Başkan Türkyılmaz, tedavi edildikten sonra taburcu oldu.

'TEHDİT ALDIĞIMIZI DAHA ÖNCE BİLDİRMİŞTİK'Hastanedeki işlemlerinin ardından evde dinlenmeye alınan Belediye Başkanı Türkyılmaz gazetecilere yaptığı açıklamada, "Akşam rutin olarak yaptığım yürüyüş sırasında saha denetimi yaparken bir vatandaşa selam verdim. O da bana 'Vay şerefsiz' diyerek üstüme saldırdı. Hafiften dizimde bir rahatsızlığım var. Sağlığım sıhhatim yerinde. Buradan bizi seven tüm dostlara sevgilerimi ve saygılarımı iletiyorum. Gayet iyiyim bizi bu tarz saldırılar yıldıramaz. Elimizden geldiği kadar, dilimizin döndüğü kadar hem sahada hem de vatandaşımızın yanında olmaya gayret edeceğiz. Emniyet gerekli işlemleri yapıyor. Daha önceden bizim emniyete yazdığımız yazı var, tehditler almış olduğumuza dair. Herhalde telefonları dinliyorlardır. Biz daha önce de emniyete haber vermiştik. Tehdit aldığımızı daha önce bildirmiştik" dedi.

İlçe halkı darp edilen İlçe Belediye Başkanı Türkyılmaz'ı yalnız bırakmayarak evinin önüne toplandı. Polis ekipleri saldırganı yakalamak için çalışma başlattı.