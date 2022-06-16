Açıklamada, görüşlerine yer verilen Belediye Başkanı Osman Türkyılmaz, "Yahşihan, her geçen gün büyümeye devam ediyor. Bu gurur hepimizin. Bütün halkımıza çok teşekkür ediyorum. Çalışmalarımıza devam edeceğiz." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Yahşihan, İlçelerin Sosyo-Ekonomik Gelişmişlik Sıralaması Araştırması'nda 58. sıraya yükseldi - Son Dakika

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