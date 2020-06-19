Yahşihan ilçesinde metruk binalar yıkılıyor - Son Dakika

Yahşihan Belediyesince ilçe sınırları içerisindeki emniyet ve sağlık açısından risk oluşturan metruk binaların yıkımına devam ediliyor.

Belediyeden yapılan açıklamada, Yahşihan Belediyesi İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün belirlediği kullanımı riskli yapıların, Fen İşleri Müdürlüğü Garaj Amirliği ekipleri tarafından yıkıldığı belirtildi.

Yahşihan Belediyesinin daha modern bir ilçe oluşturmak ve gelecek nesillere güzel bir şehir miras bırakmak için çalışmalarını sürdürdüğü belirtilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Sadece yaparak değil, yıkarak da geleceğin Yahşihan'ı imar ediliyor. İlçe genelinde halk sağlığını tehdit eden durumlar karşısında halkın güvenliği için kullanılmayan metruk binalarla ilgili yıkım çalışmaları sürdürülüyor. Yahşihan Belediyesi ekipleri ilçede yaptıkları yıkım çalışmaları ile metruk binaların oluşturduğu tehlikeyi ortadan kaldırıyor.

Mahallelerimizde, vatandaşlarımızın can ve mal güvenliğini tehdit eden metruk binalarda yapılan incelemelerin ardından yıkım işlemleri gerçekleştiriliyor. Gerekli alanlarda yapılacak projelerle daha güzel bir görünüm sağlanacak."