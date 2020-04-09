Son Dakika › Güncel › Yahşihan Şehit Aydın Çopur Parkı 23 Nisan'da açılacak - Son Dakika
Yahşihan Şehit Aydın Çopur Parkı 23 Nisan'da açılacak
6 saat önce
Yahşihan Belediye Başkanı Osman Türkyılmaz, Şehit Aydın Çopur Parkı'nın 23 Nisan tarihinde tamamlanarak hizmete gireceğini söyledi.
Yahşihan Belediye Başkanı Osman Türkyılmaz, Şehit Aydın Çopur Parkı'nın 23 Nisan tarihinde tamamlanarak hizmete gireceğini söyledi.
Seyrantepe Mahallesi'nde yapımı devam eden Şehit Aydın Çopur Parkı'nda incelemelerde bulunan Türkyılmaz, yetkililerden çalışmalar hakkında bilgi aldı.
Başkan Türkyılmaz, burada yaptığı açıklamada, park alanındaki çalışmaların son noktaya geldiğini belirterek, "Parkın temelini 23 Ocak'ta MHP Kırıkkale Milletvekili Halil Öztürk ve MHP Kırıkkale İl Başkanı Erdal Baloğlu ile atmıştık. İnşallah söz verdiğimiz gibi 23 Nisan tarihinde de inşaatı tamamlanarak parkı hizmete açacağız." diye konuştu.
Haber Yayın Tarihi: 09.04.2020 03:52 Kaynak: AA
Son Dakika Bakan Soylu'dan Diyarbakır'da 5 vatandaşı şehit eden terör saldırının sorumlusunu "Lime lime edin" talimatı Koronavirüs aşısı için çalışan Prof. Dr. Ovalı'dan heyecanlandıran paylaşım: 23 Nisan için sözleştik Diyarbakır'da 5 köylünün şehit edildiği terör saldırısıyla ilgili 5 kişi yakalandı Fransız doktor Gombergh, koronavirüsün en kapsamlı ve detaylı tarama görüntüsünü paylaştı