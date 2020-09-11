Yahşihanspor 6 futbolcuyla anlaştı

Bölgesel Amatör Lig (BAL) ekiplerinden Yahşihanspor, 6 futbolcuyla anlaşmaya vardı.

BAL ekiplerinden Yahşihanspor, yeni sezon öncesinde transfer çalışmalarını sürdürüyor. Transferde hareketli günler geçiren ve güçlü bir kadro kurarak ligde üst sıralarda yer edinmek isteyen Kırıkkale temsilcisi, 6 yerli oyuncuyla anlaşmaya vardı. Lig hazırlıklarına devam eden Yahşihanspor, Alibeyköyspor'dan Özgür Şengüler, Osmancıkspor'dan Seyit Eren Çevik, Sandıklıspor'dan Gökhan Demircan, Niksar Belediyespor'dan Ömer Sunar, Kırıkkale Büyük Anadoluspor'dan Mehmet Tolun ve Ünyespor'dan Barış Can Karadeniz ile anlaştı.

Yahşihanspor'u güzel bir noktaya getirmek için çalışacaklarını dile getiren Teknik Direktör Nihat Baran, transferlerin devam edeceğini ve kaliteli bir takım kurmayı amaçladıklarını söyledi. - KIRIKKALE