Yahşihay Belediyesi ekipleri karla mücadele ediyor - Son Dakika

Yahşihan Belediyesi, ilçeyi etkisi altına alan kar yağışı nedeniyle kar temizleme ve tuzlama çalışması başlattı.

Ekipler, kar yağışı öncesi tüm tedbirleri aldı, yağışın başlaması ile yolları temizledi, vatandaşların iş yerlerine sorunsuz gitmesini sağladı.

Yahşihan Belediye Başkanı OsmanTürkyılmaz, "Soğuk havaların başlaması ve kar yağışının etkili olmasının ardından belediyemiz, vatandaşların sorun yaşamamaları için ilçemizde tuzlama ve kumlama çalışması yapmaya devam ediyor. İlçemizde kar yağışının başlamasıyla vatandaşlarımızın herhangi bir mağduriyet yaşamaması için belediyemiz tüm araç, ekipman ve personeliyle karla müdahale ediyor. Karla mücadele ekiplerimiz 24 saat görevinin başında." ifadelerini kullandı.