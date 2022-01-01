Yahudi bölgesinde yılbaşında sokaklar boş kaldı - Son Dakika

Dünyanın metropolleri 2022'ye kalan dakikaları coşku ve eğlence içinde beklerken, Yahudi nüfusun yoğunlukta yaşadığı Batı Kudüs'te herhangi bir yılbaşı kutlaması yapılmıyor.

Batı Kudüs'te sosyal ve kültürel hayatın merkezi konumundaki Yafa Caddesi'nde "noel ağacı, süslemeler veya herhangi bir yılbaşı izine" rastlanmıyor.

Yahudiler genel olarak kendi kültürlerinde yer almayan geleneklere ilgi göstermemeleriyle tanınıyor.

Özellikle bu sene, yılbaşının Yahudilerin kutsal günü şabata denk gelmesiyle Batı Kudüs'te sokaklar boş kaldı.