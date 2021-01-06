Yahudi din adamlarından, İsrail'e "Filistinlilere de Kovid-19 aşısı yapma" çağrısı - Son Dakika

Yahudi din adamları, Filistinlilere de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısı yapılması çağrısında bulundu.

Yahudi din adamlarından oluşan "İnsan Hakları için Hahamlar Derneği", İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Savunma Bakanı Benny Gantz ve Sağlık Bakanı Yuli Edelstein'a hitaben yazılan açık mektubu kamuoyuyla paylaştı.

İsrail ve dünyanın farklı yerlerinden 200'den fazla Yahudi din adamının destek verdiği mektupta, "Kovid-19 aşısının İsrail'in her yerine dağıtılması, bunun yanı sıra Batı Şeria ve Gazze'de de aynı önem ve aciliyetle dağıtımın yapılması için çalışmaların hızlandırılması" çağrısında bulunuldu.

Gazze'deki durumun ciddiyetine işaret edilen açıklamada, "İsrail, müdahale etmediği takdirde Gazze Şeridi'nde virüsün yayılması kontrolden çıkabilir." uyarısında bulunuldu.

İsrail'in Gazze Şeridi'nin kara, deniz ve havadan geçişlerini kontrol ettiği hatırlatılarak, "Gazze'de yaşayan iki milyon Filistinlinin güvenliğinden ve sağlığından İsrail sorumludur." ifadelerine yer verildi.

İsrail'de 23 Aralık'ta Kovid-19 aşısı yapılmaya başlanırken, ilk dozun yapıldığı kişi sayısı 1,5 milyona ulaştı.

Filistin Sağlık Bakanlığının son verilerine göre, İsrail işgali ve ablukası altındaki Filistin topraklarında 162 bin 322 vaka görüldü, 1663 kişi hayatını kaybetti.