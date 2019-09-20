Son Dakika Haberleri: 'Yahudi karşıtı şarkısı' nedeniyle Fransız yazara 24 ay hapis cezası
Son Dakika Dünya Haber

'Yahudi karşıtı şarkısı' nedeniyle Fransız yazara 24 ay hapis cezası

45 dakika önce

Fransız mahkemesi kişisel internet sitesinde Yahudi karşıtı bir Rap şarkısı yayınladığı gerekçesi ile Fransız yazar Alain Soral'i hapis ve para cezasına çarptırdı.

'Yahudi karşıtı şarkısı' nedeniyle Fransız yazara 24 ay hapis cezası, System.String[]

Fransız mahkemesi kişisel internet sitesinde Yahudi karşıtı bir Rap şarkısı yayınladığı gerekçesi ile Fransız yazar Alain Soral'i hapis ve para cezasına çarptırdı.


Bobigny Mahkemesi Yahudileri hedef alan klibi nedeniyle gerçek ismi Alain Bonnet olan aşırı sağcı yazarı 18 ayı infaz edilmek üzere 24 ay hapis ve 45 bin euro para cezasına çarptırdı.

Euronews.com'da Görüntüle

Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 20.09.2019 11:30 
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Evinde ölü bulunan vücut geliştirme sporcusu, aşırı doz stereoid yüzünden hayatını kaybetmiş
Pentagon'dan Aramco saldırısı açıklaması: Daha önce bu seviyede bir şey görmemiştik ABD'de elektronik sigara kaynaklı hastalıkta vaka sayısı 500'ü geçti Çatıda panter gören bina sakinleri ne yapacağını şaşırdı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.9.2019 12:15:29. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: 'Yahudi karşıtı şarkısı' nedeniyle Fransız yazara 24 ay hapis cezası
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]