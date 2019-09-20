'Yahudi karşıtı şarkısı' nedeniyle Fransız yazara 24 ay hapis cezası
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Fransız mahkemesi kişisel internet sitesinde Yahudi karşıtı bir Rap şarkısı yayınladığı gerekçesi ile Fransız yazar Alain Soral'i hapis ve para cezasına çarptırdı.
Fransız mahkemesi kişisel internet sitesinde Yahudi karşıtı bir Rap şarkısı yayınladığı gerekçesi ile Fransız yazar Alain Soral'i hapis ve para cezasına çarptırdı.
Bobigny Mahkemesi Yahudileri hedef alan klibi nedeniyle gerçek ismi Alain Bonnet olan aşırı sağcı yazarı 18 ayı infaz edilmek üzere 24 ay hapis ve 45 bin euro para cezasına çarptırdı.
Haber Yayın Tarihi: 20.09.2019 11:30
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