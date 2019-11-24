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Yahudi Kültürü Avrupa Günü

6 saat önce

Avrupa'nın 35 farklı ülkesinde organize edilen ve 2001'den beri Türkiye'de kutlanan "Yahudi Kültürü Avrupa Günü" dolayısıyla 500. Yıl Vakfı Türk Musevileri Müzesi ve Neve Şalom Sinagogu'nda farklı etkinlikler düzenlendi.

Avrupa'nın 35 farklı ülkesinde organize edilen ve 2001'den beri Türkiye'de kutlanan "Yahudi Kültürü Avrupa Günü" dolayısıyla 500. Yıl Vakfı Türk Musevileri Müzesi ve Neve Şalom Sinagogu'nda farklı etkinlikler düzenlendi.

Yahudi Kültürü Avrupa Günü

Avrupa Günü, Avrupa, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 24.11.2019 06:16 Kaynak: AA
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