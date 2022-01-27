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Yahudi soykırımı kurbanları İsrail'de törenle anıldı - Son Dakika

Yahudi soykırımı kurbanları İsrail'de törenle anıldı

27.01.2022 19:21
Yahudi soykırımı kurbanları İsrail'de törenle anıldı

Nazilerin 2. Dünya Savaşı sırasında gerçekleştirdiği Yahudi soykırımı (Holokost) kurbanları için İsrail'de anma töreni düzenlendi.

Nazilerin 2. Dünya Savaşı sırasında gerçekleştirdiği Yahudi soykırımı (Holokost) kurbanları için İsrail'de anma töreni düzenlendi.

İsrail Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamaya göre, Batı Kudüs'teki Yad Vaşem'de (Soykırım Müzesi) düzenlenen törene Cumhurbaşkanı Isaac Herzog'un yanı sıra hükümet ve devlet kurumlarından temsilciler katıldı.

Herzog, buradaki konuşmasında, İsrail'de bir dönem cumhurbaşkanlığı yapan babası Chaim Herzog'un da 2. Dünya Savaşı sırasında İngiliz ordusunda Nazilerin Bergen toplama kampının kurtarılmasında görev aldığını söyledi.

İsrail Cumhurbaşkanı, babasının kamplarda gördüğü manzaraları "insanlığın utancı" şeklinde aktardığını belirtti.

İsrail Dışişleri Bakanı Yair Lapid'in de Avusturya Şansölyesi Karl Nehammer ile Avusturya'daki Mauthausen toplama kampındaki anma etkinliklerine katıldığı bildirildi.

Almanya'da Hitler yönetimi, 1939-1945 döneminde Yahudiler başta olmak üzere engelliler, savaş tutsakları, Lehler ve diğer Slavların da aralarında olduğu milyonlarca kişiyi sistematik olarak katletmişti. 2. Dünya Savaşı sırasında soykırıma kurban giden Yahudi sayısının yaklaşık 6 milyon olduğu belirtiliyor.

Auschwitz toplama kampında tutulanların Sovyet birliklerince kurtarıldığı tarihi temsilen 27 Ocak günü Birleşmiş Milletler Genel Kurulu tarafından 2005'te "Uluslararası Holokost Kurbanlarını Anma Günü" ilan edilmişti.

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cumhurbaşkanı, Isaac Herzog, İsrail, Kudüs, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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SON DAKİKA: Yahudi soykırımı kurbanları İsrail'de törenle anıldı - Son Dakika
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