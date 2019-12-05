Son Dakika Haberleri: Yahudi yerleşimci aracıyla bir Filistinliyi ezdi
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Yahudi yerleşimci aracıyla bir Filistinliyi ezdi

6 saat önce

İşgal altındaki Batı Şeria'da bir Yahudi yerleşimci aracıyla Filistinli bir genci ezerek yaraladı.

Yahudi yerleşimci aracıyla bir Filistinliyi ezdi, System.String[]

İşgal altındaki Batı Şeria'da bir Yahudi yerleşimci aracıyla Filistinli bir genci ezerek yaraladı.

Filistin Kızılayından yapılan yazılı açıklamada, Batı Şeria'nın güneyindeki El Halil kentinde bir yerleşimcinin aracıyla bir Filistinliyi ezdiği belirtildi.

Açıklamada, yaralanan Filistinli gencin hastaneye kaldırıldığı kaydedildi.

Filistinli yetkililere ve uluslararası hukuk örgütlerine göre, Yahudi yerleşimciler, İsrail işgali altındaki topraklarda zaman zaman Filistinlilere araçlarıyla "kasten" çarparak, yaralanma veya ölümlerine neden oluyor.

Batı Şeria, Filistin, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 05.12.2019 01:30 Kaynak: AA
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