Yahudi Yerleşimci Aracıyla Çarptığı Filistinliyi Ağır Yaraladı
1 saat önce
İsrail'in işgali altındaki Batı Şeria'da, bir Yahudi yerleşimci 16 yaşındaki Filistinliyi aracıyla çarparak ağır yaraladı.
İsrail
'in işgali altındaki Batı Şeria
'da, bir Yahudi yerleşimci 16 yaşındaki Filistinliyi aracıyla çarparak ağır yaraladı.
Batı Şeria'daki Yatta Belediye Başkanı İbrahim Ebu Zuhre, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bir Yahudi yerleşimcinin belde sakinlerinden Eys Mahmud Huşiye'yi (16) yolda yürüdüğü sırada aracıyla ezdiğini belirtti.
Ebu Zuhre, hastaneye kaldırılan Huşiye'nin ağır yaralandığını, vücudunun bazı bölümlerinde kırıklar ve kafasında hasar oluştuğunu ifade etti.
Filistinli yetkililere ve uluslararası hukuk örgütlerine göre, Yahudi yerleşimciler, İsrail işgali altındaki topraklarda zaman zaman Filistinlilere araçlarıyla "kasten" çarparak, yaralanma veya ölümlerine neden oluyor.
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Haber Yayın Tarihi : 05.04.2019 07:25 Kaynak: AA
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