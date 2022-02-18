Yahudi yerleşimci, Filistinli bir çocuğu araçla çarparak yaraladı - Son Dakika

İsrailli bir Yahudi yerleşimcinin, işgal altındaki Batı Şeria'da Filistinli bir çocuğu araçla çarparak yaraladığı bildirildi.

Kalkiya kentinin doğusundaki Cinsafut Köyü Meclis Başkanı Sahir İyd, AA muhabirine yaptığı açıklamada, İsrailli bir yerleşimcinin, Cinsafut'ta yaşayan 12 yaşındaki Osman Sabra'ya araçla çarptığını belirtti.

İyd, çocuğun vücudunda kırıklar ve orta derecede yaralar olduğunu ve tedavi için hastaneye kaldırıldığını ifade etti.

Olayın kasıtlı mı yoksa kasti olmayan bir çarpma mı olduğuna dair bir açıklama yapılmadı.

Öte yandan Ramallah'ta iki Filistinli, Yahudi yerleşimcilerin saldırısı sonucu yaralandı.

Ramallah'ın eski Sincil Beldesi Başkanı Hazım Tavafeşe, AA muhabirine yaptığı açıklamada, beldenin kuzeyindeki Rafid bölgesinde bulunan ve el konulma tehlikesi altındaki arazilerinde kardeşiyle birlikte çalışmak için gittiğini ve yerleşimciler tarafından saldırıya uğradıklarını söyledi.

Tavafeşe, kardeşinin demir bir cisimle aldığı darbe sonucu bacağının kırıldığını, kendisinin de atılan taşlar sebebiyle yaralandığını aktardı.

İşgal altındaki Batı Şeria, büyük çoğunluğu silahlı olan Yahudi yerleşimcilerin Filistinlilere yönelik giderek artan saldırılarına tanık oluyor.

İsrail'in 1967'de işgal ettiği Batı Şeria'da 250'den fazla yasa dışı Yahudi yerleşim birimi bulunuyor. Bu yerlerde ikamet eden yaklaşık 500 bin fazla Yahudi yerleşimci, işgal altında yaşayan Filistinliler için hayatı daha da zor hale getiriyor.

Uluslararası hukuka göre, işgal altındaki topraklarda bulunan tüm Yahudi yerleşim birimleri yasa dışı kabul ediliyor.