Üye Girişi
Yahudi yerleşimci, Filistinli bir çocuğu araçla çarparak yaraladı - Son Dakika

Yahudi yerleşimci, Filistinli bir çocuğu araçla çarparak yaraladı

18.02.2022 23:06
Yahudi yerleşimci, Filistinli bir çocuğu araçla çarparak yaraladı

İsrailli bir Yahudi yerleşimcinin, işgal altındaki Batı Şeria'da Filistinli bir çocuğu araçla çarparak yaraladığı bildirildi.

İsrailli bir Yahudi yerleşimcinin, işgal altındaki Batı Şeria'da Filistinli bir çocuğu araçla çarparak yaraladığı bildirildi.

Kalkiya kentinin doğusundaki Cinsafut Köyü Meclis Başkanı Sahir İyd, AA muhabirine yaptığı açıklamada, İsrailli bir yerleşimcinin, Cinsafut'ta yaşayan 12 yaşındaki Osman Sabra'ya araçla çarptığını belirtti.

İyd, çocuğun vücudunda kırıklar ve orta derecede yaralar olduğunu ve tedavi için hastaneye kaldırıldığını ifade etti.

Olayın kasıtlı mı yoksa kasti olmayan bir çarpma mı olduğuna dair bir açıklama yapılmadı.

Öte yandan Ramallah'ta iki Filistinli, Yahudi yerleşimcilerin saldırısı sonucu yaralandı.

Ramallah'ın eski Sincil Beldesi Başkanı Hazım Tavafeşe, AA muhabirine yaptığı açıklamada, beldenin kuzeyindeki Rafid bölgesinde bulunan ve el konulma tehlikesi altındaki arazilerinde kardeşiyle birlikte çalışmak için gittiğini ve yerleşimciler tarafından saldırıya uğradıklarını söyledi.

Tavafeşe, kardeşinin demir bir cisimle aldığı darbe sonucu bacağının kırıldığını, kendisinin de atılan taşlar sebebiyle yaralandığını aktardı.

İşgal altındaki Batı Şeria, büyük çoğunluğu silahlı olan Yahudi yerleşimcilerin Filistinlilere yönelik giderek artan saldırılarına tanık oluyor.

İsrail'in 1967'de işgal ettiği Batı Şeria'da 250'den fazla yasa dışı Yahudi yerleşim birimi bulunuyor. Bu yerlerde ikamet eden yaklaşık 500 bin fazla Yahudi yerleşimci, işgal altında yaşayan Filistinliler için hayatı daha da zor hale getiriyor.

Uluslararası hukuka göre, işgal altındaki topraklarda bulunan tüm Yahudi yerleşim birimleri yasa dışı kabul ediliyor.

YORUMLAR
500

Meclis Başkanı, Batı Şeria, Yahudi, İşgal, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Yahudi yerleşimci, Filistinli bir çocuğu araçla çarparak yaraladı - Son Dakika


Son Dakika Haberleri
23:03 Tecrübeli hoca Hamza Hamzaoğlu maç sonu istifa sinyali: Bir şeyler yolunda gitmiyorsa, bize düşen bir görev varsa da bunu çekinmeden yaparız
22:49 Meteoroloji hava tahmin raporunu yayınladı! İstanbul dahil birçok ilde 3 gün boyunca kuvvetli sağanak yağacak
22:44 Ulusal Kanal'a konuk olan Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık: Hayal satma peşinde değilim
22:38 Yolculuk yaptığı eski iş ortağını öldürüp aynı tabancayla intihar etti
22:30 Konya-Kasımpaşa karşılaşması nefes kesti!
22:24 Trezeguet, adeta şov yaptı! Başakşehir'e galibiyeti getiren golleri arka arkaya sıraladı
22:15 Fenerbahçe'de gündem olan paylaşım! Derbinin ardından yine kulak tıkadılar
22:08 Bakan Dönmez'den vatandaşa müjdeli haber! Elektrik tarifelerindeki yeni düzenlemenin ayrıntılarını açıkladı
21:37 Son Dakika: Basketbol Türkiye Kupası'nda ilk finalist belli oldu!
21:05 Bir süredir ortalıkta görünmüyordu! Efsane gazeteci Mithat Bereket, Sürmenaj hastalığıyla mücadele ediyor
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.02.2022 23:12:22. #1.13#
SON DAKİKA: Yahudi yerleşimci, Filistinli bir çocuğu araçla çarparak yaraladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement